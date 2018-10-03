دولية

أمريكا تلغي معاھدة الصداقة مع إیران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time21 / محرم / 1440 هـ       3 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن وزیر الخارجیة الأمریكي مایك بومبیو الیوم الأربعاء انسحاب الولایات المتحدة من معاھدة الصداقة الموقعة مع إیران عام 1955.

وقال بومبیو للصحفیین إن انسحاب الولایات المتحدة من المعاھدة یأتي ردا على ما اعتبره “إساءة إیران استخدام المعاھدة امام محكمة العدل الدولیة لأعراض سیاسیة ودعائیة”.

وأوضح أن إیران حاولت التدخل في الحقوق السیادیة للولایات المتحدة في اتخاذ الإجراءات المشروعة الضروریة لحمایة الأمن القومي الأمریكي في ضوء ما وصفھ ب “تاریخ إیران في الإرھاب والأنشطة الصاروخیة”.

إلا أن بومبیو أكد استمرار “الاستثناءات الحالیة” المتعلقة بالجوانب الإنسانیة وسلامة الطیران مشیرا إلى أن وزارته تنسق مع وزارة الخزانة لضمان استمرار المعاملات ذات الجانب الإنساني لإیران.

یأتي ھذا بعد أن قضت محكمة العدل الدولیة في وقت سابق الیوم بإلغاء الولایات المتحدة عقوباتھا على السلع “الإنسانیة” الموجھة لإیران وضمان سلامة الطیران المدني وحركة الملاحة الجویة بعد أن رفعت طھران شكواھا إلى المحكمة من إعادة فرض العقوبات الأمریكیة علیھا.

ibrahim

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