أمريكا تنشر خمس طائرات نقل من نوع «أوسبري» باليابان

قالت الحكومة اليابانية اليوم، إنه من المقرر أن ينشر سلاح الجو الأمريكي خمس طائرات نقل من نوع “أوسبري” في قاعدة “يوكوتا” الجوية بضواحي طوكيو في أكتوبر المقبل، نقلاً هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” اليوم الأربعاء.

وأضافت، أن الجيش الأمريكي أطلعها بشأن عملية النشر المقررة لخمس طائرات طراز “سي.في22” التابعة لسلاح الجو في ضاحية يوكوتا بالأول من أكتوبر.

وكان الجيش الامريكي قد أعلن في أبريل من هذا العام تقديم خطة النشر بأكثر من عام، لتكون في هذا الصيف.

وشوهدت طائرات “أوسبري” وهي واقفة في القاعدة منذ ذلك الحين.

وأكدت الوزارة أنها ستبلغ بشكل كامل السكان المحليين بالمعلومات الضرورية لتبديد القلق بشأن سلامة الطائرات.

وستمثل تلك الخطوة أول عملية نشر لتلك الطائرات على البر الرئيسي الياباني.