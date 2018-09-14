أمريكا ستفرض عقوبات مشددة على إيران في نوفمبر المقبل

أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلينغسلي اليوم أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مشددة على إيران بدءا من 4 نوفمبر المقبل، بما فيها عقوبات على شركة طيران “ماهان” الإيرانية وداعميها.

وأشاد بيلينغسلي بدعم دول الخليج غير المسبوق لجهود الإدارة الأمريكية لوضع حد لنفوذ إيران في المنطقة والضغط على حزب الله اللبناني.

وأضاف يلينغسلي في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية أن “إيران البلد الأكبر والراعي للارهاب في العالم، ومستمر في تمويل مجموعات كحزب الله وحماس ودعم النظام السوري في المجازر التي يرتكبها بحق شعبه، فيما يطور برنامج الصواريخ الباليستية وينشر عدم الاستقرار في المنطقة”.

وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي بشأن الدور الروسي إن “موسكو توفر الأسلحة والعتاد العسكري لإيران، وتوفر دعما موسعا للنظام السوري، الأمر الذي يمكـّن الأسد من استهداف شعبه”.