أمريكا وفرنسا تنفيان ضرب مطار التيفور العسكري في سوريا ‎‎

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأحد إنها لا تنفذ ضربات جوية في سوريا حاليا وتنفي رسميا تقريرا للتلفزيون السوري يفيد بأن الجيش الأمريكي أطلق صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية.

وقال البنتاغون في بيان “في الوقت الراهن، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا… لكننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا”.

كما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي لم يشنّ ضربات على مطار التيفور العسكري الواقع بين مدينتي حمص وتدمر والذي استُهدف في وقت مبكر الإثنين.

وقال متحدث باسم هئية أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر لوكالة فرانس برس “ليس نحن” من شنّ الضربات التي جاءت بعد تصريحات للرئيس ايمانويل ماكرون حول “التنسيق” مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن الخطوات بعد هجوم كيميائي مفترض على مدينة دوما.