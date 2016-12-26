أمريكا وفلسطين بمجلس الأمن منذ 1967م.. تمرير 65 قرارا و42 فيتو

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القدس-الأناضول

مع تصويت مجلس الأمن الدولي، على قرار يطالب بالوقف الفوري للاستيطان، بموافقة 14 دولة، وامتناع الولايات المتحدة، تكون الأخيرة قد سمحت بتمرير 65 قراراً تتعلق بالقضية الفلسطينية في المجلس، فيما استخدمت حق النقض “الفيتو” 42 مرة منذ العام 1967.

ويتضح من رصد لموقع مندوبية فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن من بين هذه القرارات 9 في عهد الرئيس ليندون جونسون، و7 في عهد ريتشارد نيكسون، و11 أثناء ولاية جيرالد فورد، و17 مع رونالد ريغن، و8 خلال تولي جورج بوش الأب الحكم.

فيما 3 قرارات في عهد الرئيس بيل كلينتون، و9 خلال ولاية جورج بوش الإبن، وواحد فقط مع باراك أوباما.

وفيما يلي القرارات التي تم اعتمادها:

* فترة ليندون جونسون- في العام 1967 تم تمرير 4 قرارات 233 و234 و237 و242

وفي العام 1968 تم تمرير 5 قرارات 248 و250 و251 و252 و259

* فترة ريتشارد نيكسون- في العام 1969 تم تمرير قرارين 267 و271

– في العام 1971 تم تمرير قرار واحد 298 ، وفي العام 1973 تم تمرير 4 قرارات

331 و338 و339 و344

* فترة جيرالد فورد- في العام 1975 تم تمرير قرار واحد 381 ، وفي العام 1978 تم تمرير قرار واحد 425 ، وفي العام 1979 تم تمرير قرارين446 و452- في العام 1980 تم تمرير 7 قرارات465 و468 و469 و471 و476و478 و484

* فترة رونالد ريغن في العام 1982 تم تمرير 11 قرارا500 و508 و509 و512 و513 و515 و516 و517 و518 و520 و521 ،وفي العام 1985 تم تمرير قرار واحد573،

وفي العام 1986 تم تمرير قرار واحد 592 ، وفي العام 1987 تم تمرير قرار واحد

و605 ، وفي العام 1988 تم تمرير 3 قرارات و607 و608 و611

* فترة جورج بوش الأب – في العام 1989 تم تمرير قرارين 636 و641 – وفي العام 1990 تم تمرير 3 قرارات 672 و673 و681 – وفي العام 1991 تم تمرير قرار واحد 694-

وفي العام 1992 تم تمرير قرارين 726 و799

* فترة بيل كلينتون- في العام 1994 – تم تمرير قرار واحد904 – وفي العام 1996 تم تمرير قرار واحد 1073 – وفي العام 2000 تم تمرير قرار واحد 1322

* فترة جورج بوش الابن في العام 2002 تم تمرير 5 قرارات 1397 و1402 و1403 و1405 و1435 – وفي العام 2003 تم تمرير قرار واحد 1515 – وفي العام 2004 تم تمرير قرار واحد 1544 – وفي العام 2008 تم تمرير قرار واحد 1850 – وفي العام 2009 تم تمرير قرار واحد و1860

* فترة أوباما في العام 2016 تم تمرير قرار واحد 2334

أما مشاريع القرارات التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضدها فتصل إلى 42 قرارا؛ بحسب رصد موقع مكتبة الأمم المتحدة.