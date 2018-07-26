أمريكية تنام 2200 ساعة أثناء العمل

كاليفورنيا ــ وكالات

ضبطت السلطات الأمريكية موظفة بإحدى الدوائر الحكومية في ولاية كاليفورنيا اهدرت آلاف الساعات في النوم أثناء العمل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية، فإن موظفة في ادارة ترخيص السيارات بولاية كاليفورنيا نامت آلاف الساعات في وقت العمل منذ عام 2014، حسبما جاء في تقرير أصدره مدقق حسابات الولاية.

ويقدر التقرير ان الموظفة كانت تنام بمعدل 3 ساعات او اكثر يومياً في مكتبها منذ فبراير 2014، باجمالي اكثر من 2200 ساعة من زمن العمل، وتكلفة أكثر من 40 ألف دولار.

وأشار التقرير الى ان الموظفة تعمل كمشغل رئيسي لمركز البيانات، وتشمل مهامها إدخال البيانات الروتينية لتغيير العنوان وأشكال ملكية السيارات الجديدة.

ولفت التقرير الى انها تعاملت مع اقل من نصف الوثائق التي كان من المتوقع أن تنجزها بمعدل 200 وثيقة يوميا، بينما يتوقع من مشغلي البيانات الرئيسيين معالجة أكثر من 550 وثيقة.

ووجد التقرير ان المشرفين على الموظفة كانوا على دراية بهذه المسألة، لكنهم أساؤوا تقدير الوقت الذي كانت تنام فيه الموظفة أثناء العمل، ولم يتبعوا الإجراءات التأديبية على النحو السليم.