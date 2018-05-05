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أمر سامٍ بتوفير الحماية للموظفين المبلغين عن قضايا الفساد

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / شعبان / 1439 هـ       5 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أمر خادم الحرمين السريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه.

ووجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع بشأن أي جهة تتخذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، على خلفية تقديمه بلاغًا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن: خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصان على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يؤدون دورهم بالإبلاغ عن حالات الفساد.

وأضاف: القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم.

ibrahim

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