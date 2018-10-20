أمر ملكي بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة

صدر أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 35

التاريخ : 10 / 2 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الضباط التالية أسماؤهم: 1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح. 2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع. 3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي .

ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود