أمر ملكي بترقية وتعيين 36 قاضياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية وتعيين 36 قاضياً بديوان المظالم .

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن تعيين وترقية عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات القضائية، وهي تعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)

وتعيين ثلاثة عشر قاضياً على درجة ملازم قضائي

كما شمل الأمر الملكي ترقية قاض من درجة رئيس محكمة (ب) إلى درجة رئيس محكمة (أ)

وترقية عشرة قضاة من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ)

وترقية عشرة قضاة من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج).

وأكد الشيخ اليوسف أن هذا الأمر الملكي وماسبقه من أوامر ملكية كريمة؛ يدل

على حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعم كوادره القضائية وتأهيلها

للوصول إلى التطلعات السامية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ؛ وبما يسهم بتكوين قضاء إداري متميز وناجز

سائلًا الله تعالى أن يبارك في المساعي الكريمة لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ودعمه المستمر للعدالة ومنسوبيها, وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى كل خير ورشاد وتوفيق إنه جواد كريم.