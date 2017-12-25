أمر ملكي بترقية «43» قاضٍ بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – أمراً ملكياً كريماً بترقية (43) قاض بديوان المظالم .

وأبان معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن ترقية عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات القضائية في دعمٍ كريمٍ سامٍ لمرفق القضاء لأجل النهوض بمسؤولياته.

وأضاف معاليه بأن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية خمسة قضاة من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب) وترقية قاضٍ من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ) وترقية (18) قاضياً من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) كما تضمن الأمر الكريم أيضاً ترقية (18) قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج).

وأكد الشيخ اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم وماسبقه من أوامر كريمة في هذا الشأن تأتي لتؤكد حرص القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله – على مرفق قضاء ديوان المظالم.