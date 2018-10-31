أمر ملكي بتعيين عدد من القضاة بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بتعيين عددٍ من القضاة بديوان المظالم .

وقال معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف : إن الأمر الملكي تضمن تعيين ثلاثة قضاة على درجة ( قاضي/ ب)، و قاضيين على درجة (ملازم قضائي) .

وأكد معاليه أن الأمر الملكي وما سبقه من أوامر ملكية كريمة تعكس حرص القيادة الرشيدة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعم كوادره القضائية وتأهيلها ، للوصول إلى التطلعات السامية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ؛ وبما يسهم بتكوين قضاء إداري متميز وناجز .