أمسية ثقافية سودانية بمهرجان (محايل أدفأ)

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محايل – البلاد

ضمن فعاليات مهرجان “محايل أدفأ” أقيمت الأمسية الثقافية للجالية السودانية بحضور محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي، ونائب القنصل العام بمحافظة جدة العقيد علي محجوب، ورئيس الجالية السودانية بمحايل فضل الله صغيرون.

وشهدت الأمسية العديد من الفقرات شملت لوحات تراثية، وقصائد، وأناشيد بمشاركة أطفال الجالية السودانية، نالت استحسان الحضور.

وأكد محافظ محايل أن هذه المشاركة تجسد عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين،

وأن الشعب السوداني الأصيل كان وما زال يجسد السمات الخاصة في حسن الجوار والتعامل المميز.

عقب ذلك تسلم محافظ محايل درعاً تذكارياً من الجالية السودانية، فيما كرم المحافظ نائب القنصل العام.