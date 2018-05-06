أمسية جداوية عن سيكولوجية التعامل

جدة -البلاد

نظمت جمعية المشورة الاجتماعية (جداويون) بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي مؤسسة جدة وأيامنا الحلوة الأمسية الجداوية السابعة بعنوان سيكولوجية التعامل قدمها الدكتور عدنان المهنا عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز .

وشهدت الأمسية التي اقيمت أمس السبت في جُدرانية جدة وأيامنا الحلوة (بيت باعشن) بحارة المظلوم حضوراً أكاديمياً وثقافياً تقدمه البروفيسور عبدالرزاق أبو داود والأستاذ الدكتور أحمد مال والدكتور عبدالإله جدع من جامعة الملك عبدالعزيز وبعض وجهاء جدة وعدد من المدربين الاختصاصيين في الصحة النفسية.

يذكر أن الدكتور المهنا درج على تقديم محاضرات ممنهجة داخل الجامعة وخارجها وسبق وقدم محاضرات أكاديمية وتدريبية للأطباء والطلاب بالمستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان ومستشفى الأمل وقطاعات مدنية وعسكرية وبالصحة والتعليم.