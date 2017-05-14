أمسية طائفية تناقش التخطيط وصياغة الأهداف

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البلاد – عبد الهادي المالكي

أقامت غرفة الطائف التجارية بالتعاون مع جمعية الإدارة السعودية أمسية بعنوان التخطيط وصياغة الأهداف قدمها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الذهيبي رئيس مجلس إدارة جمعية المدربين السعوديين وكان الحضور مميزا وتحدث سعادة الدكتور أحمد عن أهمية التخطيط وان التخطيط عملية مستمرة حيث يعتبر الوظيفة الاولى للادارة.

شارك في إدارة للحوار والأمنية الدكتور حاكم رئيس جمعية الادارة السعودية بالمنطقة الغربية وفي ختام البرنامج كرم كل من غرفة الطائف وجمعية الادارة السعودية الدكتور أحمد وقدمت له الهدايا والدروع التذكارية ووعد رئيس جمعية المدربين السعوديين بإقامة العديد من البرامج التدريبية مع غرفة الطائف.