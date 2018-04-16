أمسية للقصة القصيرة في جدة

جدة ــ البلاد

نظم نادي جدة الأدبي أمسية للقصة القصيرة، ضمن فعاليات رواق السرد، شارك فيها كل من الأديب عادل النعمي، والأديبة دلال راضي، وأدارها سيف المرواني، وحضرها نخبة من الأدباء والمثقفين.

قدم خلالها المشاركان مجموعة من القصص القصيرة، حيث قرأت راضي قصص “الحلم المؤود”، و”أم في الغربة”، و”الديكتاتور”، في حين قرأ النعمي “بائع الجرائد”، و”الحياة الجديدة”، و”رحلة الحافلة”.

تخلل الأمسية حوار مع ضيفيها، حول تجربتيهما في كتابة القصة، وطقوسهما الكتابية، ورؤيتيهما للعالم من خلال النصوص التي أبدعاها.

ثم تداخل الحضور في نهاية الأمسية، حيث رأى الكاتب خميس بن خميس الزهراني أن قدرة الضيفين الإبداعية نابعة من مخزونهما الثقافي الجيد، في حين تحدث القاص محمد العرفج عن جمال نصوص الضيفين وحرفيتيهما، كذلك عن حضور الذاتية في نصوصهما.