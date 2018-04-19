أمطار رعدية على منطقة مكة

جدة ــ حماد العبدلي

بثت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدما عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، وبنشاط في الرياح السطحية، يحد من مدى الرؤية الأفقية،

على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشمل مركزي الهدا والشفا بمحافظة الطائف، ومحافظة ميسان، وبني سعد، مشيرة إلى أن هذه الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهر اليوم، و تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي سياق متصل، حذرت إدارة الدفاع المدني بالطائف، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني.