أمطار غزيرة على جدة وفرق ميدانية لمواجهة السيول

جدة – حماد العبدلي

شهدت جدة امس امطارا غزيرة على أحياء متفرقة ، تركزت في أحياء وسط وجنوب وشرق المحافظة، بينما شهدت أجزاءً من غرب وشمال المحافظة أمطارًا متوسطة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بالمحافظة انتشرت منذ وقت مبكر، حيث سبق التنبيه المتقدم على المحافظة، فيما عقدت اللجنة الفورية لكافة الجهات المعنية اجتماعها. وأضاف سرحان أن كافة القطاعات التي تعمل سوياً مع الدفاع المدني كانت على قدر كبير من تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل،

مشيراً إلى أن الدفاع المدني بجدة نفذ المرحلة الثانية من الخطة أثناء هطول الأمطار من خلال التحرك السريع والتمركز في النقاط الهامة التي حددت مسبقاً بكافة الآليات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع طبيعة مخاطر الأمطار والسيول، ومن الفرق الميدانية لمدني جدة (9) مراكز إسناد تضم عدداً من الجهات المعنية لتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول، كما ساهمت (11) شعبة ميدانية تتبعها (54) شعبة في تنفيذ خطة الأمطار بنجاح .

وأشار إلى أنه في ظل الحالة الجوية ارتفعت وتيرة التنسيق بين مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني بالمنطقة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقل التنبيهات والتحذيرات الخاصة بالحالة الجوية على مستوى المنطقة، حيث تتم متابعة حالة الطقس من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (نظام الإنذار المبكر).

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة أن محافظة جدة شهدت تجمعات للمياه كانت طبيعية وتعاملت معها أمانة المحافظة وأنهت العديد منها، فيما تلقى مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة عدداً من البلاغات التي مررت في حينه للجهات المختصة ، موضحا أن البلاغات الواردة للفرق الميدانية تمحورت في تجمعات مياه وسقوط أشجار والتماسات كهربائية وسقوط أعمدة إنارة،

وجاءت على النحو التالي: 28 بلاغ تجمع مياه، وبلاغان عن سقوط أشجار، وآخران عن سقوط أعمدة إنارة، و36 بلاغ التماسات كهربائية، مشيراً إلى أن الفرق والجهات المعنية قد تعاملت معها في الميدان من خلال غرفة التنسيق المنعقدة في الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة في حينه، ووفق تلك البيانات الواردة لم ينتج عن الحالة الجوية التي تعرضت لها جدة امس أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات.