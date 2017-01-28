أمطار وغبار على 8 مناطق

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جدة – البلاد

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (في تقريرها عن حالة الطقس) استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “المدينة المنورة.. مكة المكرمة.. حائل.. تبوك.. الحدود الشمالية.. القصيم”، وتمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا، مع فرصة لهطول أمطار على تلك المناطق، بينما تتكون سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة،

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة، ولا يُستبعد أن تتساقط الثلوج على الأطراف الشمالية للمملكة خلال الليل والصباح الباكر.