(أمل جدة) يحتفل بتخريج دفعة من مرشدي التعافي

جدة – إبراهيم المدني

احتفل مستشفى الأمل بجدة بتخريج دفعة من مساعدي مرشدي التعافي بعد اجتيازهم الدورة التدريبية “إعداد مساعدي مرشدي التعافي” المستوى الاول والتي استهدفت مجموعة من المتعافين المتوقفين عن التعاطي لفترة تجاوزت عامين بعد استكمال برنامجهم العلاجي والتأهيلي ، حيث امتدت الدورة الى ستة أشهر تمت على مرحلتين نظرية وتطبيقية استفاد منها “15” متدرب (13 رجال – 2 نساء) ، واحتوى البرنامج التدريبي على “خمسة” مناهج أساسية وهي “المنهج الطبي والنفسي والاجتماعي بالإضافة الى المنهج الديني ومنهج ارشاد التعافي” ، شارك في تقديمه عدداً من المدربين والاستشاريين في علاج الادمان بمختلفة التخصصات.

وهدفت الدورة التدريبية إلى إعداد مرشدي تعافي مؤهلين للقيام بدور ارشادي و تأهيلي يساهم في مساعدة المرضى المدمنين على كيفية التغلب على صعوبات مرض الادمان وتوجيه المريض نحو العلاج والتوقف عن التعاطي, وذلك بنقل تجاربهم وخبراتهم في التعاطي وفق طريقة التعلم بالنموذج أو القدوة والمحاكاة. وذكر المشرف العام على برنامج مستشفى الامل الدكتور اسامة بن احمد ال ابراهيم أن أهمية مرشد التعافي تكمن في كونه عضو رئيسي من اعضاء الفريق العلاجي ، تم تأهيله علمياً ومهنياً من خلال مثل هذه الدورات المكثفة , وذلك بإكسابه مهارات وأساليب إرشادية تساعده على القيام بمهامه التوعوية والإرشادية على الشكل المطلوب .