(أمل جدة) يقيم دورة للمرشدين الطلابيين

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جدة – إبراهيم المدني

اقام مستشفى الأمل بجدة دورة تدريبية للمرشدين الطلابيين تحت رعاية المشرف العام على برنامج المستشفى الدكتور أسامة بن أحمد آل ابراهيم وبحضور مساعد مدير تعليم جدة الأستاذ عيسى الزهراني.

وتستمر الدورة التدريبية لمدة يومين ويحضرها اكثر من 100 مرشد طلابي وتتضمن عدة محاور اهمها الاضطرابات النفسية الشائعة ومشكلة الادمان وابعادها النفسية والاجتماعية بالإضافة الى مهارات المرشد النفسي والدور التوعوي للمرشد الطلابي.

وذكر الدكتور اسامة آل ابراهيم انه في هذه الدورة التدريبية التنشيطية تتلاقى روح التعاون وتبادل الخبرات لخدمة شريحة هي الاغلى علينا جميعاً , واكد على الدور الهام للمرشد الطلابي في حماية الطلاب والتعرف على مشاكلهم كما نوه بجهود مستشفى الامل تجاه المجتمع في سبيل الوقاية من آفة المخدرات من خلال البرامج التوعوية التي يقيمها بصفة دورية.