أمن الحج أولوية

منى – واس

أكد معالي قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أهمية تضافر الجهود لاستكمال كافة الترتيبات الميدانية ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وما توفره الدولة من إمكانات لا محدودة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه امس اجتماع قيادة قوات أمن الحج في مقر الأمن العام في منى لتولي مهامها لأعمال موسم حج هذا العام ، بحضور نائب قائد قوات أمن الحج، وقادة قوات أمن الحج كافة ، وبحث الاجتماع استعدادات قيادات أمن الحج لتنفيذ مهامها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لمناسكهم.

ونوه معالي قائد قوات أمن الحج بأهمية الإشراف المباشر للقيادات على مراحل الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية، وحث رجال الأمن على التفاني لبذل ما يرضي الله عز وجل كل في مجاله وموقعه العملي.