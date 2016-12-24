أمن منشآت الأحساء بطلا لبطولة قائد قوة الشرقية

شارك عبر واتساب

الدمام – حمود الزهراني

اختتمت مساء الثلاثاء الماضي بطولة قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية الخامسة وذلك بملعب نادي الشركة السعودية للكهرباء بمدينة الدمام وبحضور قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء سعد بن محمد الغامدي .

جمع اللقاء النهائي قوة أمن المنشآت بمحافظة الأحساء وقوة أمن المنشآت بمحافظة بقيق في مباراة مثيرة وسط هجمات للفريقين وتألق رائع, وانتهى اللقاء بفوز فريق الأحساء بنتيجة 3 /0 وحصوله على المركز الأول كما حصل على المركز الثاني قوة أمن المنشآت بمحافظة بقيق وحصل إبراهيم بن موسى ديباجي على أفضل حارس من قوة رأس تنورة .

كما حصل على لقب أفضل لاعب محمد بن قاسم نجعي من قوة الجبيل , وحاز اللاعب محمد بن على حمزي على لقب هداف البطولة.

من جانب آخر اختتمت فعاليات سباق اختراق الضاحية و حاز على المركز الأول عبدالرحمن بن سيف القحطاني , وحصل على المركز الثاني سعد بن عبدالله الخبراني من قوة أمن المنشآت بمحافظة الأحساء, كما حصل على المركز الثالث عبد المنعم بن سعد الخليفة من قوة أمن المنشآت بمحافظة بقيق.

من جهته قدم اللواء سعد بن محمد الغامدي الهدايا التذكارية والدروع لمنسوبي الشركة السعودية للكهرباء وشركة سبكيم على دعمهم اللامحدود وإسهامهم في إنجاح النشاط الرياضي.