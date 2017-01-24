أمهات المختطفين يطالبن ولد الشيخ بالاهتمام بقضية أبنائهن

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طالبت أمهات المختطفين والمعتقلين في سجون الميلشيا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ…

بأن يجعل قضية أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً، قضية إنسانية بالدرجة الأولى.

والإسراع في إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وتقديم الخاطفين للعدالة”.

وأوضح بيان صادر عن رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرياً في بيان إثر تنفيذها وقفة احتجاجية اليوم بصنعاء وبثته وكالة الأنباء اليمنية.

أنه وللعام الثاني على التوالي يقبع الآلاف من أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً خلف قضبان سجون المليشيا الانقلابية.

دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم، ناهيك عن اختطافهم وإخفائهم قسراً دون تبرير.

وذكرت الرابطة أن أكثر من سبعين مختطفاً قتلوا تحت التعذيب في سجون المليشيا في عدد من محافظات الجمهورية.

وأن قلوب الأمهات لم تعد تتحمل الوعود المتتالية بالإفراج عن أبنائهن دون تحقيق لها.