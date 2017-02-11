أمهات معرضات لوجع القلب

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جدة – البلاد- وكالات

أظهرت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يلدن قبل الميعاد، أكثر عرضة من غيرهن للإصابة بأمراض القلب في مراحل لاحقة من حياتهن، حتى لو لم تكن لديهن أي عوامل خطر أخرى تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وعادة ما تستمر فترة الحمل نحو 40 أسبوعا والأطفال الذين يولدون بعد 37 أسبوعا يعتبرون كاملي النمو.وأظهرت الدراسة أن تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب بين الأمهات لأول مرة اللاتي يلدن قبل هذه المدة بنسبة 40 في المئة مقارنة بالنساء اللائي أنجبن أول طفل بعد 37 أسبوعا. وتزيد النسبة إلى مثليها بين اللاتي يلدن قبل 32 أسبوعا.

وكتب فريق البحث يقول إن النسبة الباقية لم تفسر وتتطلب المزيد من الأبحاث، لكن الدراسة تشير إلى إنجاب الأطفال المبسترين يجب أن يضاف إلى قائمة العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.