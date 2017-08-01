أمور هامة يجب التحدث بها قبل الزواج وأمور لا يجب الحديث عنها

خاص البلاد / نيفين عباس

الزواج الناجح المستمر طويلاً هو الزواج القائم على أُسس سليمة من فترة الخطوبة

مع إرتفاع نسب الطلاق أصبح التقارب وإكتشاف شخصية كل طرف للأخر هو الأمر الذى يقلل من الخسائر النفسية والمادية للطرفين قبل الإقدام على الزواج

هناك بعض الأمور التى لا يجب التحدث بها قبل الزواج لأنها تسبب بعض المشكلات وإختلاف بوجهات النظر بين الطرفين ، كذلك أمور يجب معرفتها والتحدث بها مع الشريك قبل الزواج تجنباً للصدام فيما بعد نسردها لكم عبر السطور التالية

أولاً أمور هامة تحدث بها مع الشريك

التحدث عن الشخصية وإكتشافها بعيداً عن تجميل الشخصية وتزييفها وإرتداء قناع شخصية أخرى لإعجاب الطرف الأخر لأن ذلك سيتسبب فى وقوع مشكلات فيما بعد

الأمور المالية أيضاً يجب التحدث بشأنها وإدارتها إدارة جيدة ووضع خطة بالتكاليف والمصروفات والتحدث بشكل صريح عن الإمكانيات المتاحة وفرص التعاون بين الشريكين

تقع الكثير من النساء فى خطأ الإستسلام لطلبات الشريك دون نقاش مما يوقعها فى فخ ترك العمل بعد الزواج بحجة الغيرة وهنا يجب التحدث مع الرجل قبل الزواج عن إمكانية إستمرارية العمل بعد الزواج لتوضيح وجهة نظره بالأمر ودرجة تقبله له

مع إتاحة الكثير من الوسائل للتواصل مع الأخرين أصبح من الضرورى التحدث عن وسائل التواصل الإجتماعى قبل الزواج لأن كل طرف لا يفكر فى النقاش ويبدأ فى وضع قيود على الطرف الأخر وبالتالى يترتب على الأمر الغيرة وفقدان الثقة ودخول المشكلات بينهم

المستقبل والتخطيط له من الهام أن يكون بشكل واضح وصريح بين الطرفين ويجب على كل طرف أن يوضح للأخر خطته المستقبلية كإكمال التعليم والحصول على درجات رفيعة به أو التخطيط للعمل بمجال أخر

من الأمور التى تسبب صدام بين الشريكين فى فترة الخطوبة قبل الزواج ويفضل عدم التطرق لها تجنباً للمشاكل

الماديات وتكاليف الزفاف والأثاث وكل ما يتعلق ببناء المنزل خاصة مع تدخل الأهل لأن الأمور هنا تزداد حِده

عدم التطرق لماضى أى طرف أو محاولة جلب المشاكل بسبب العلاقات القديمة للرجل لأن الأمر يفتح باباً لعدم الثقة بينهم

عدم التطرق للموضوعات التى لا تتماشى مع العادات والتقاليد لمجتماعتنا العربية المحافظة

ملاحظة أى سلوك غير طبيعى من الطرف الأخر أو غير مقبول فى شخصيته كالبخل أو الأمراض النفسية