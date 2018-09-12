أمير الباحة : طاولة الحسم أسهمت في تحريك المشاريع المتعثرة

الباحة- واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس وأبناء المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية بمناسبة نجاح تنظيم الحج .

وبين سموه خلال ترؤسه جلسة مجلس المنطقة في دورته الـ 93 للعام المالي 1439 – 1440 هـ، التي عقدت أمس في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، أنه أمر قبل أربعة أشهر من الآن بإنشاء “طاولة الحسم”، التي تُعني بمتابعة المشروعات المتعثرة داخل المنطقة وأنها أنجزت خلال الأربعة الأشهر الماضية في تحرك عدد من المشاريع المتوقفة تزيد تكلفتها عن مليار ريال ، التي سترى النور قريباً ،

موجهاً سموه بإتباع الأسلوب الميداني المباشر الذي يقف على الحقيقة كما هي غير مشوهة ولا محسنة مشيراً سموه إلى أنه بدأ شخصياً بتطبيق ذلك بالوقوف الميداني غير المرتب له سلفاً والتعامل مع الأمور بحزم وحسم .

وأكد سموه أن أبواب مكتبه ومنزله وقلبه مفتوحة لكل عضو يحمل فكرة أو يتابع إجراء أو حاملاً لملاحظة قيمة مطالباً بتفعيل هذا الدور من أعضاء المجلس والمشاركة الميدانية والإجرائية في المنطقة.

بعد ذلك ناقش سموه والحضور الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها المنطقة في المجالات التنموية كافة، والاطلاع على محاضر لجان الإدارات الحكومية واللجان المنبثقة عن المجلس .