أمير الباحة : عهد الملك سلمان حافل بالبناء والعطاء

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الباحة- البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه – حفظه الله – مقاليد الحكم.

وأكد سموه أن هذه المناسبة الغالية والعزيزة في نفس كل مواطن ومواطنة مقرونةً بصادق الدعاء للملك بالصحة وطول العمر، مضيفاً أن هذه الذكرى حملت سجلاً حافلاً من العطاء الوطني على المستوى الداخلي وفق ما صدر من أوامر وقرارات ملكية تصب في مصلحة الوطن والمواطن في شتى المجالات، والعمل على مواصلة مسيرة البناء والتطور والتنمية الشاملة في أرجاء البلاد وفي مناحي الحياة والحرص على رفاهية وراحة المواطن الذي أكد عليه – حفظه الله – في عدد من المناسبات والاهتمام بالوطن ومقدساته والذود عن كل ما يمس أمنه.

وأشار سمو أمير منطقة الباحة إلى أن خارطة الوطن رسمت إنجازات عملاقة على المستوى الخارجي، التي ستظل شاهدة على مدار الزمن ومحفوظة في ذاكرة التاريخ مما جعل للمملكة مكانة عالية ومرموقة بين دول العالم وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في وقوف المملكة مع جميع قضايا الأمة العربية والإسلامية ودورها الفاعل والمستمر لخدمة الإسلام والمسلمين.

ولفت سموه النظر إلى ما حظيت به منطقة الباحة من مشاريع ونماء واستكمال للمشاريع من أجل تحقيق التنمية الشاملة، و ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من مضامين سامية ومتعددة لكافة جوانب الحياة التي تهم إنسان هذه البلاد وانطلاقه نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من أهداف وتطلعات للعمل على تقليل الاعتماد على النفط والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد واستغلال جميع الإمكانات وطاقات البلاد والثروات المتوفرة لخدمة ورفاهية أبناء هذا الوطن الغالي .

واختتم الأمير مشاري بن سعود تصريحه سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .