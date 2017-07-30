أمير الباحة يتسلّم شهادة الاعتماد الدولي

الباحة- البلاد

تسلّم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بديون الإمارة، شهادة الاعتماد الدولي التي حققتها إمارة المنطقة في مجال أمن المعلومات، حيث نالت شهادة الاعتماد الدولي في تطبيق معايير الايزو (27001) الخاصة بأمن المعلومات من الشركة الدولية (TUV AUSTRIA) .

وتطلّع سمو أمير المنطقة خلال تسليمه الشهادة إلى تقديم المزيد من الجهود والعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين للاستفادة من التقنية الحديثة والعمل على أمن وسلامة وسرية البيانات ، مؤكدًا دعمه لجميع الجهود التي تبذلها تقنية المعلومات بالإمارة .

وثمّن سمو أمير الباحة لفريق عمل إدارة تقنية المعلومات تلك الجهود، متطلعاً لأن تكون الخطط والخدمات التي تقدمها الإمارة مواكبة لرؤية المملكة 2030 .

وأوضح وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري من جهته, أن الإمارة وبمتابعة وتوجيهات سمو أمير المنطقة تولي اهتماماً بالغاً بأمن المعلومات، وذلك باعتمادها على الأنظمة التقنية الحديثة في جميع عملياتها التي توفر الدقة في معالجة البيانات والصحة في تنفيذ الإجراءات, وتساعد على حفظها من التلف،

مشيراً إلى أن الإمارة سارعت للاستفادة من الإمكانيات التي تقدمها تلك التقنيات في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالأخذ بكل تحديث في التقنية .