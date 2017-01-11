أمير الباحة يتفقد الحجرة ويدشن مشاريع تنموية

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الباحة- واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بما يتميز به أبناء الوطن من تلاحم وتكاتف مع قيادتهم الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته ، مؤكداً أن الجميع يقفون صفاً واحداً ضد كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره.

وثمن سموه بالأعمال البطولية لرجال الأمن البواسل، للذود عن أمن الوطن والمواطنين وحماية منجزاته من العابثين ، ودحر المعتدين الذين يسعون للنيل من أمن الوطن واستقراره ، داعيا الله أن ينصر جنودنا البواسل المدافعين عن تراب الوطن، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه ، مشايخ القبائل وأعيان ومعرفي ،وعدد من الأهالي بمحافظة الحجرة ، وذلك على هامش زيارته التفقدية لمحافظة الحجرة في القطاع التهامي بالمنطقة ، وذلك في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة؛ للوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطنين ، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة ، محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة .

وأعرب سموه عن سعادته بالالتقاء بهم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، مؤكداً حرص الحكومة الرشيدة – أعزها الله – بتلمس احتياجات المواطنين، ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الراحة والرفاهية للمواطن.

من جانبهم عبر أهالي الحجرة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الباحة على زيارته للمحافظة والالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم ، مثمنين لسموه حرصه الدائم على تفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات المنطقة، ومتابعته الميدانية للمشاريع لتحقيق المزيد من الخدمات التنموية.

ودشن الأمير مشاري بن سعود خلال زياراته لمحافظة الحجرة المباني الإضافية للمحافظة، التي بلغت تكلفتها 2 مليون و700 ألف ريال ، واطلع على اللوحات الخاصة بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة ، مستمعاً إلى شرح من مدير عام الشئون المالية والإدارية بالإمارة علي بن عبدالرحمن الغامدي عن مشاريع توسعة وتطوير وصيانة مقرات إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها المنفذة خلال السنوات الخمس الماضية، والجاري تنفيذ مراحلها النهائية ،

وكذلك المشاريع الجاري توقيع عقودها ، البالغة تكاليفها الإجمالية 105 ملايين ريال ، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة المعتمدة في ميزانية الإمارة للعام الحالي بلغت تكلفتها 14 مليون ريال ، تشمل إنشاء مبنى مجلس المنطقة بقيمة 8 ملايين ريال ، وإنشاء مبنى استقبال وقاعة محاضرات بديوان الإمارة بتكلفة 6 ملايين ريال.

بعد ذلك اطلع سموه على المشاريع البلدية التي تم تنفيذها بمحافظة الحجرة، وعددها 50 مشروعاً بلغت قيمتها 135 مليون ريال ، والمشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة البالغة 16 مشروعاً بتكلفة 56 مليون ريال ، التي تشمل مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة ودرء أخطار السيول وتحسين المداخل وحدائق وساحات وملاعب، ومباني بلدية ومرافق وتسوير مقابر ومنطقة صناعية ومسلخا، والتخلص من النفايات وتحسين الأسواق الشعبية وإنشاء أسواق مركزية، ومركز صحي وادي رما، ومشروع مدرسة ثانوية ابن رشد ومبنى الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف.

كما شاهد الأمير مشاري بن سعود المشاريع المقترحة للمحافظة للعام المالي الجديد المتضمنة 12 مشروعاً، تشمل إنشاء مركز حضاري وإنشاء وتطوير متنزه عليب العام، وإنشاء شبكة ري وحفر آبار وخزانات مياه وسفلتة وأرصفة ودرء أخطار السيول وتصريف الأمطار وتحسين وتجميل مداخل وإنشاء مباني بلدية، ومرافق بقيمة تقدر بنحو 27 مليون ريال .

عقب ذلك التقى سموه عددا من المواطنين بمكتب المحافظ، واستمع إلى احتياجاتهم وتسلم طلباتهم ، موجهاً المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين، وتلمس احتياجاتهم.

عقبها زار سمو أمير منطقة الباحة ، مركز صحي الحجرة ، حيث دشن سموه إدارة الإشراف على المراكز الصحية بالمحافظة، التي تضم خمسة مراكز صحية ، ثم تجول سموه بالأقسام المختلفة للمركز ، مستمعاً إلى شرح من مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده الزبيدي، عما يقدمه المركز من خدمات صحية للمواطنين .

وفي نهاية الجولة سلم سموه عدداً من الدروع التقديرية المقدمة من الشئون الصحية لعدد من المواطنين لاهتمامهم وتعاونهم في تطوير وتنمية الخدمات الصحية بالمحافظة.

رافق سموه خلال الزيارة أمين منطقة الباحة محمد بن مبارك المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح، وعدد من المسئولين في المنطقة.