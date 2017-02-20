أمير الباحة يتفقد مشروع إسكان ناوان
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وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس عثمان بن عوضه الزهراني, أن العمل جار في المشروع الواقع على مساحة 76.675 مترا مربعا ويضم 115 وحدة سكنية ، مشيراً إلى أن سمو أمير المنطقة سيطلع على نسبة الإنجاز التي وصل إليها المشروع ، كما سيشاهد نموذجاً لأحدى الوحدات السكنية .
الباحة- البلاد
يتفقد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم، مشروع الإسكان في مركز ناوان .
وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس عثمان بن عوضه الزهراني, أن العمل جار في المشروع الواقع على مساحة 76.675 مترا مربعا ويضم 115 وحدة سكنية ، مشيراً إلى أن سمو أمير المنطقة سيطلع على نسبة الإنجاز التي وصل إليها المشروع ، كما سيشاهد نموذجاً لأحدى الوحدات السكنية .
وأعرب الزهراني ،عن شكره لسمو الأمير مشاري بن سعود على اهتمامه ومتابعته لمختلف المشروعات التي تشهدها جميع محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها .
الوسوم:مشروع إسكان ناوان
التصنيف: محليات
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