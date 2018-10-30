أمير الباحة يثمن جهود الحفاظ على الحياة الفطرية

‏الباحة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، يرافقه مدير مكتب الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالمنطقة محمد بن حسن الزهراني، ومدير إدارة التنوع الحيوي بفرع الوزارة محمد القدوة.

ورحّب سموه بالمهندس الغامدي ومرافقيه، ثم استمع إلى شرحٍ مفصل عن مواقع تواجد النمر العربي وأعمال الفرع والوزارة في الحفاظ على تواجده لما يحققه من إيجاد توازن بيئي، كما اطلع سموه على بعض الأمور التي تخص الحياة الفطرية بالمنطقة.

ونوّه سمو أمير الباحة بجهود الهيئة في الحفاظ على الحياة الفطرية للمحافظة على بقاء الحيوانات المهددة بالانقراض من خلال مراكز أبحاث الحياة الفطرية بالمملكة، مشيراً سموه إلى أن النمر العربي يحتاج إلى برامج مدروسة للمحافظة على مواطنه الطبيعية بما في ذلك تفعيل اجراءات الحماية واعداد الدراسات المتخصصة للنظم البيئية داخل المناطق الجبلية وإدارة المناطق المحمية مثل محمية جبل شدا الأعلى والأسفل وتنظيم برامج توعوية بيئية خاصة تكفل حماية النمر العربي في مواطنه الأصلية.

من جانبه أشاد المهندس الغامدي ومرافقيه، بجهود سمو أمير منطقة الباحة ودعمه الدائم والملموس لجهود الهيئة في المنطقة وسبل المحافظة على الحياة الفطرية فيها.