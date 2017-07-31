أمير الباحة يزور مشروع قرية العويفي السياحية

الباحة- البلاد

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس الأول بزيارة لمشروع قرية العويفي السياحية بمدينة الباحة.

واطلع سموه خلال الجولة, على مكونات المشروع، مستمعاً إلى شرح من مالك المشروع أحمد بن عبدالله العويفي، عن القرية التي تضم فندقاً تحت الإنشاء الذي سيحوى على 80 غرفة, و 10 أجنحة ملكية, بالإضافة إلى مطعم, واستراحة تطلان على مدينة الباحة، مشيراً إلى أن القرية السياحة التي تقع على مساحة 79 ألف متر مربع تتكون من 60 فيلا جاهزة للسكن, ومسابح, ومدينة الألعاب, ونادي صحي, وقاعات احتفالات واستقبالات, وعدد من الحدائق.

وأبدى سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز, تطلعه إلى سرعة إنهاء مشروع الفندق ليكون نموذجاً مميزاً يتلاءم وحجم المنطقة السياحي في ظل الطلب المتزايد على دور الإيواء والفنادق, والمنتجعات السياحية كافة، داعياً سموه المستثمرين إلى أهمية المشاركة في بناء الوحدات الفندقية, والسكنية, لمواكبة الاحتياج السنوي المتزايد بفضل ما تحظي به المنطقة من مزايا سياحية ونمو متسارع في شتى المجالات.

من جانبه قدم مالك المشروع , شكره لسمو أمير منطقة الباحة على زيارته وحرصه الدائم لمشاركة القطاع الخاص في كل ما من شأنه الرقي بالمنطقة وعلى دعم المشروعات الخاصة، مؤكداً أنه سيعمل وفق رؤى وتطلعات سموه نحو الارتقاء بالمشروعات السياحية ودعم المنطقة في هذا الجانب.