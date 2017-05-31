أمير الباحة يستقبل المهنئين

الباحة – البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات .

جاء ذلك خلال استقبال سموه , مساء اول امس , جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك ، من أصحاب الفضيلة القضاة ومشايخ القبايل ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والمواطنين، وذلك بقصر سموه في مدينة الباحة .

وقد بادلهم سمو أمير منطقة الباحة التهنئة , سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قيادتنا الحكيمة حفظها الله وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات ،وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها .

بعد ذلك تناول الجميع وجبة الإفطار على مائدة سموه الكريم التي أقامها سموه بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن حسام بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود ، وفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني ، ومعالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك ووكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، وعدد من المسؤولين وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

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