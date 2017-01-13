أمير الباحة يشيد بمناشط الشباب ويحث على المبادرات

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الباحة- البلاد

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً مفصلاً عن أبرز مناشط وأعمال مجلس شباب المنطقة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أبرز الخطط المستقبلية للمجلس.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه، أمين عام مجلس شباب منطقة الباحة الدكتور أحمد بن حسن الفقيه، ورؤساء اللجان بالمجلس، حيث استمع سموّه إلى شرح من الدكتور الفقيه عمّا تضمنه التقرير من أعمال ومناشط.

واطلع سموّه على ما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات، متمنياً للمجلس التوفيق في تحقيق المزيد من الأعمال لخدمة أبناء المنطقة، وداعياً سموّه الشباب إلى تقديم المبادرات والآراء التي تخدم المنطقة ومحافظاتها؛ بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال هذه المجالس المباركة.

ونوّه سمو أمير الباحة بما تمثله المشاركات الإيجابية للشباب نحو خدمة المجتمع من دعم أساسي في عملية التنمية بالمنطقة، حاثاً سموّه الشباب على ضرورة التمسك بمبادئ دينهم والمحافظة على مكتسبات وطنهم واستغلال قدراتهم في بناء الوطن،

والذود عنه في ظل ما يجدونه من دعم واهتمام من الحكومة الرشيدة – أيدها الله – محذراً سموّه في الوقت ذاته من الانحراف وراء الأفكار الهدامة التي يتبنها الفكر الضال، الذي يسعى إلى زعزعة أمن هذا البلد واستقراره .

وفي ختام الاستقبال تسلّم سموّه هدية تذكارية، فيما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.