أمير الباحة يطلع على إنجازات شرطة المنطقة

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الباحة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة، مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومدير مرور الباحة العقيد حسين بن أحمد مبارك، ومدير إدارة دوريات الأمن العقيد عبدالرحمن عبداللطيف الغامدي .

وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير الخاص بإنجازات شرطة المنطقة، والإدارات الأمنية التابعة لها، الذي يبرز الجهود الأمنية، التي قامت بها تلك الإدارات في مجالات مصادرة المضبوطات والمخالفين للأنظمة، والقضايا التي باشرتها وأنجزتها، إضافة إلى جميع الأعمال التي تقوم بها شرطة منطقة الباحة، والجهات التابعة لها .

وأشاد سمو أمير الباحة بما تضمنه التقرير، وما استمع إليه من اللواء آل هادي حول الجهود التي تقوم بها شرطة المنطقة، وغيرها من الجهات الأمنية والنتائج التي تم تحقيقها،

متمنياً للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار، بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، سائلاً الله- تعالى- أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وولاة أمرها .

وأعرب مدير شرطة منطقة الباحة من جهته عن شكره، وجميع منسوبي القطاعات الأمنية لسموه على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها، وما استمعوا إليه من توجيهات، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود، لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية عبدالله بن زيد الراجح، ومدير مكتب سمو أمير المنطقة أحمد السياري، ومدير العلاقات العامة بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي، وعدد من منسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة .