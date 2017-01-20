أمير الباحة يطلق فعاليات مهرجان الربيع بالمخواة

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الباحة- البلاد

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، فعاليات مهرجان الربيع السابع في محافظة المخواة لعام 1438هـ ” ربيعنا أجمل 7 “، الذي تنظمه محافظة المخواة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

ولدى وصول سموه المحافظة، قام بافتتاح مهرجان التسوق، حيث قص الشريط إيذانًا بافتتاح المهرجان الذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، بعـد ذلك تجول سموه في أروقته مشاهداً محتوياته التي تضم 45 محلاً تجارياً، تمثل 45 شركة ومؤسسة وطنية تعرض من خلالها العديد من منتجاتها، إلى جانب مدينة متكاملة للترفيه مخصصة للأطفال، وأجنحة الجهات الحكومية المشاركة في المهرجان التي تعرض من خلالها أبرز أعمالها ومشروعاتها التنموية والخيمة النسائية ومسرح الطفل. وعقب الافتتاح تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من الشركة المنظمة للمهرجان،

كما اطلع على مهرجان العسل، الذي يضم العديد من المشاركين الذي يعرضون أجود أنوع العسل الذي تشتهر به المحافظة من سدر وطلح وصيف وسمره وغيرها، ثم تجول سموه في معرض الأسرة المنتجة المصاحب لفعاليات المهرجان، الذي يضم 10 معارض شاركت بها الأسر المنتجة من جمعية البر الخيرية والضمان بالمخواة، وشاهد خلال الجولة أبرز المنتجات الأسرية التي تباع في معارض السوق.

بعـد ذلك توجه الأمير مشاري بن سعود إلى مقر الساحة الشعبية، حيث عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثـم ألقى محافظ المخواة المشرف العام على المهرجان الدكتور محمد بن جمعان دادا، كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة والحضور، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل وافتتاحه لفعاليات المهرجان، ودعمه المتواصل للتنمية السياحية في جميع محافظات المنطقة.

وأضاف، أن المهرجان الذي يستمر 45 يوماً، يتضمن منظومة من الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية والدينية والاجتماعية والدعوية والترفيهية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، معرباً عن شكره لكل من أسهم في تنظيم المهرجان وإنجاح فعالياته.

بعـد ذلك دشن سمو أمير منطقة الباحة فعاليات مهرجان الربيع السابع ” ربيعنا أجمل “، متمنياً أن يحقق المهرجان الأهداف المنشودة، ثـم انطلقت مسيرة “بيعة وولاء” التي تضم عددًا من المركبات التي تمثل الجهات الحكومية في المحافظة، بعدهـا شاهد سموه والحضور لوحة إنشادية بعنوان ” أغلى وطن ” التي شهدت العديد من اللوحات عن تاريخ المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إلى جانب ما شهدته المنطقة ومحافظة المخواة من تنمية وتطور. ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، فيما شاهد سموه والحضور لوحة شعبية بعنوان ” قوافل المحبة. وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الباحة، رئيس بلدية المخواة سعيد بن غرم الله الزهراني؛ نظير جهوده التي بذلها في خدمة المحافظة، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من محافظ المخواة. حضر الحفل أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومحافظو المحافظات ومشائخ القبائل وعدد من المسؤولين بالمنطقة والمحافظة، إلى جانب أهالي محافظة المخواة والمنطقة.