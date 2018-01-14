أمير الباحة يعتمد خطة مشاركة الإمارة بالجنادرية

الباحة – واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الخطة العامة لمشاركة وفد إمارة منطقة الباحة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بدورته الثانية والثلاثين للعام الحالي، وقد تضمنت الخطة أهداف المشاركة وتشكيل رؤساء وأعضاء اللجان التنفيذية وآلية ومهام أعمالها والبرامج والفعاليات المزمع تنفيذها في قرية الباحة التراثية طيلة أيام المهرجان من ثقافية واجتماعية وحرفية وفنون وأكلات شعبية وقاعات عروض سينمائية تحاكي تراث وموروث المنطقة وعبق الماضي وأصالة التاريخ، إلى جانب ما أعد من فعاليات وبرامج وموروثات شعبية وأمسيات أدبية ومسابقات ثقافية للنساء من خلال قاعة الفعاليات النسائية ذات الخصوصية .

وشدد سموه بضرورة إظهار المشاركة بما تستحقه من تميز والعمل على نقل الموروث والتراث الشعبي للباحة ليكون الجميع على اطلاع والتعرف على ما تحويه المنطقة من تراث عريق، مؤكداً على ضرورة أن تكون المشاركة تستهدف كافة شرائح المجتمع والاستفادة من هذه المناسبة بعرض الجوانب التنموية والحضارية التي تشهدها الباحة، واظهار ما تمتلكه من مقومات سياحية كاملة، وعرض الفرص الاستثمارية والشواهد الحضارية للمنطقة فِي ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل الحكومة الرشيدة -أيدها الله – والحرص على التجديد وتجنب التكرار.

من جهته أعرب رئيس وفد الباحة محمد بن لافي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته السديدة والرامية الى أن تكون المشاركة لهذا العام اكثر تميزاً وتنظيماً.