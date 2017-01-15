أمير الباحة يفتتح اليوم مشروعات بقلوة

الباحة- البلاد

‫‏ يقوم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة قلوة، وذلك في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة، للوقوف عن قرب على الخدمات التي تقدم للمواطنين.‬

‫وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي، أن سمو أمير منطقة الباحة سيفتتح خلال الزيارة مبنى بلدية قلوة، ويستعرض مشروعات البلدية الجاري تنفيذها، وما تم تنفيذه بالمحافظة، إلى جانب اطلاع سموه على مشروعات الإدارات الحكومية بالمحافظة، ويلتقي خلال زيارته بالمشايخ وأهالي المحافظة، إلى جانب افتتاح سموه مبنى نادي قلوة الرياضي.

‫من جانبه، عبر محافظ قلوة عبدالله الحربي، وأهالي المحافظة، عن سعادتهم بهذه الزيارة التي ستحقق للمحافظة تطلعها ـــ بمشيئة الله ـ