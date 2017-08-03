أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد سفر

الباحة- واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة امس تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين- حفظهما الله – لأسرة الشهيد الرقيب سفر بن قليح الغامدي أحد منسوبي قوات الأمن الخاصة الذي استشهد في مواجهة مع إرهابيين في العوامية في محافظة القطيف.

وأكد سموه خلال استقباله الجثمان بمطار الملك سعود بمحافظة العقيق تقدير القيادة والشعب ما يقوم به هؤلاء الأبطال من تطهير ومحاربة للإرهاب بصوره وأشكاله كافة، عادًا استشهاده وسام شرف للجميع كونه استشهد دفاعًا عن وطنه والوقوف في وجه كل معتد تسول له نفسه المساس بأمن ومكتسبات الوطن.

من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله لجثمان الفقيد وتعزيته التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم.

وقال محمد الغامدي شقيق الشهيد : نحن فخورون بشهيدنا الذي قدم روحه للوطن، وجميعنا مجندون نقدم الغالي والنفيس في سبيل أمن الوطن.

كما استقبل الجثمان نائب قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالله بن محمد الثمالي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن عويض الوذيناني، ومحافظ محافظة العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم.