أمير الباحة يهنئ العين .. ويكافئ اللاعبين بـ(10 آلاف ريال)

جدة – محمد صالح

هنأ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عقب فوزهم على فريق الطائي أمس (الثلاثاء) ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بنتيجة 2-0،

أقيمت المباراة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمنطقة حائل، احرز هدفي “سفير الباحة” المحترف البرازيلي لاعب خط الوسط رينان أوليفيرا.

كما أعلن سموه دعمه بمبلغ عشرة آلاف ريال لكل لاعب، تحفيزاً منه لكافة اللاعبين خلال المرحلة القادمة. من جانبه قدم مجلس إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي العين، خالص الشكر والتقدير لسموه على دعم النادي غير المستغرب.