أمير الجوف يدشن الخدمات الإلكترونية

شارك عبر واتساب

سكاكا – البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمقر الإمارة امس , عدداً من الخدمات الإلكترونية، التي تندرج تحت مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق “ريادة ” الذي تُشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق.

وأشاد سموه في كلمة له بهذه المناسبة، بالدعم الكبير والمستمر من وزارة الداخلية لإمارات المناطق كافة، الذي يأتي انطلاقاً من الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتطوير بيئة العمل في إمارات المناطق ، خصوصاً دعم مسار التحول التقني.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استمع سمو أمير منطقة الجوف إلى شرح مفصل عن تفاصيل تلك الخدمات الإلكترونية والأهداف التي تسعى لتحقيقها.

كما اطلع سموه على أبرز المشروعات التقنية التي سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية، التي تأتي استكمالاً لمنظومة شاملة من الخدمات التقنية والإدارية والبشرية، الهادفة إلى تطوير بيئة العمل في إمارات المناطق ، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.