أمير الجوف يرأس مجلس المنطقة

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سكاكا – البلاد

خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة ، ناقش الأمير فهد بن بدر أمير الجوف سير المشاريع التنموية . وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وأمين مجلس المنطقة المكلف المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد بأن المجلس استمع من معالي مدير جامعة الجوف إلى عرض مرئي عن مشاريع الجامعة و مراحل الإنجاز فيها والى مبادرات الجامعة للعام المالي الحالي .

ووجه سموه خلال الاجتماع مدير عام الطرق بالمنطقة بسرعة إنهاء المشاريع التي تم الاتفاق بشأنها خلال زيارة معالي وزير النقل ، ثم اطلع المجلس على مشروع ربط طريق الملك خالد بطريق الأمير عبد الإله ووافق المجلس على ذلك .

كما اطلع المجلس على إفادة وزارة النقل بشان مشروع ربط طريق المدينة الطبية بالجامعة وأوصى المجلس بضرورة تنفيذه

لأهميته والكتابة لوزير النقل بذلك ، واطلع المجلس على طلب بلدية محافظة طبرجل باستبدال أرض الصندوق الزراعي بأرض بديلة وأوصى المجلس بذلك .

وأوضح المهندس حبيب أن المجلس ناقش نقل المنتزه الوطني لموقع آخر بعيد عن الموقع الحالي حيث وجه سمو أمير منطقة الجوف بان تفيد الشئون الزراعية المجلس عن مواصفات هذا المنتزه وكيفية استفادة المواطنين منه وأن لا يكون حجزا للموقع فقط .

كما ناقش المجلس إنشاء طريق يرتبط بدائري محافظة طبرجل دون الالتقاء بالطريق الدولي ووجه سموه بالدراسة وأن يؤخذ بالاعتبار مرئيات قيادة حرس الحدود ، وقد اطلع المجلس على محاضر اللجان الهندسية والتعليمية ومحضر أولويات الطرق بالمنطقة التي تم إرسالها لوزارة النقل للأخذ به .