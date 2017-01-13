أمير الجوف يستعرض الخدمات الصحية بالمنطقة

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سكاكا – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بديوان الإمارة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه معالي نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع، ومدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني.

واستعرض سمو أمير منطقة الجوف في بداية اللقاء مع معالي وزير الصحة والوفد المرافق له، مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة، والمشاريع الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية، مؤكداً أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.

من جانبه سلّط معالي وزير الصحة الضوء خلال اللقاء على نتائج جولته التي قام بها على القطاع الصحي بمحافظة القريات مؤخرًا، والإجراءات المتخذة عقب هذه الزيارة، الرامية إلى تطوير العمل في القطاع الصحي في المنطقة على وجه التحديد، بما في ذلك زيارة معاليه للمرافق الصحية بمدينة سكاكا.

وأكد معاليه في تصريح عقب اللقاء، أن الأسابيع الثلاثة القادمة ستشهد تفعيلاً حقيقياً للعمل بمركز القلب؛ من خلال إجراء عمليات جراحية كبيرة بالمركز، بعد استكمال التجهيزات الطبية فيه، مشيراً إلى استمرار العمل بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة أبناء المناطق الشمالية؛ وفق البرنامج الزمني لها، والعمل على تطوير خدمات القطاع الصحي بشكل عام.