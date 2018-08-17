أمير الجوف يفتتح محطة المعالجة بالقريات

القريات- البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، تشغيل مشروع محطة الضخ وخط الطرد لمياه الفائض النهائي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة القريات.

واستمع سموه خلال حفل التدشين لشرح عن المشروع من مدير خدمات المياه المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 38.823.575 ريالا، حيث يعمل المشروع على نقل المياه المعالجة الناتجة من محطة الصرف الصحي من موقع البحيرة الحالي إلى موقع حوض الفائض النهائي الجديد الذي يبعد مسافة 24 كم عن التجمعات السكانية ويهدف إلى رفع الضرر والإصحاح البيئي للمحافظة.

عقب ذلك وضع سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, حجر الأساس لمشروع ربط القرى بخط مياه بسيطا – القريات بمنطقة الجوف بتكلفة إجمالية 13573173 ريالا .

واستمع سموه من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة لشرح عن المشروع الذي سيتم من خلاله ربط القرى والهجر وخزانات التوزيع الواقعة على مسار خط مياه بسيطا – القريات لعدد 20 موقعا، لتشغيل شبكات المياه المنفذة بها سابقا ، كما سيتم تنفيذ عدد 2200 توصيلة مياه منزلية ضمن المشروع.

بعد ذلك سلم الأمير بدر بن سلطان شهادة شكر لقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير لتجاوبهم وتسهيل مهمة القائمين على المشروع ومتطلباته في محافظة القريات.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم لذي تحظى به المنطقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في جميع المجالات.