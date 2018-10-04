أمير الجوف يلتقي وزيري الثقافة والتجارة

الجوف-واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وبحث سموه مع الوزيرين عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشروعات المنطقة والمبادرات والخطط المستقبلية ضمن الخطة التنموية للمنطقة وما يتواكب مع برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030م.

وقام سمو أمير منطقة الجوف وضيفاه بجولة على عدد من المواقع الأثرية والتاريخية , شملت مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وقلعة مارد التاريخية , وبحيرة دومة الجندل السياحية , ومتحف الجوف الوطني بمحافظة دومة الجندل.

وأعرب سمو وزير الثقافة ومعالي وزير التجارة والاستثمار عن سعادتهما بما شاهداه من معالم شاهدة على تاريخ المنطقة.