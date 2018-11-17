أمير الجوف يوجه بحلول دائمة لتفادي آثار الأمطار

سكاكا – البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على حجم الأضرار من جراء الأمطار والسيول في محافظات وقرى المنطقة والجهود التي تبذلها الجهات المعنية، والحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات حيث تابع سموه ميدانياً وداخل الأحياء تلك الجهود.

ووقف سموه يرافقه عدد من المسئولين بالمنطقة على مواقع السيول التي شهدتها محافظتي دومة الجندل، وطبرجل مروراً بالقرى التي شهدت جريان السيول ووقف على المواقع المتضررة من السيول .

وتوجه سموه لمحافظة القريات التي شهدت أمطاراً غزيرة ألحقت بعض الأضرار في عدد من القرى واستقل سموه مع عدد من المسؤولين, الطائرة العامودية التابعة للدفاع المدني واطلع على حجم الأضرار.

وقدم سموه شكره للدفاع المدني والبلديات وفرعي وزارة النقل ووزارة البيئة والمياه والزراعة على تضافر الجهود موجهاً بإيجاد الحلول العاجلة والعمل على الحلول الدائمة بعد اطلاعه على المخططات ومسارات الأودية كما وجه سموه الشكر للمواطنين المتطوعين الذين ساهموا في خدمة المتضررين.