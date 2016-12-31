أمير الحدود الشمالية يدشن حملة الإغاثة

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عرعر – واس

استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-،دشن صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق في المنطقه بتبرعه نقدياً في حساب الحملة، حاثاً عموم المواطنين والمواطنات ورجال الأعمال في المنطقة على المساهمة الفاعلة من خلال دعم هذه الحملة من أجل مساعدة الأشقاء في سوريا.

يذكر أن الحملة لاستقبال المبالغ المالية فقط، وذلك بإيداعها في الحسابات التالية ..

1- A5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.

2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

3- A8580000362608015888888 مركز الملك سلمان للإغاثة على مصرف الراجحي.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554) .