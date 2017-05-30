أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين برمضان

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عرعر- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة أمس الأول أصحاب الفضيلة , ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، ومشايخ القبائل ورجال الأعمال وجمع غفير من المواطنين ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

ورفع الأمير فيصل بن خالد التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – ، وإلى شعب المملكة الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،

سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش , وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة .وقد تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.