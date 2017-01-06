أمير الحدود الشمالية يناقش خطط درء موسم الأمطار

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عرعر – واس

رأس صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة بحضور مديري الجهات الحكومية المعنية أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة.

وقد افتتح سموه الاجتماع بكلمة نوّه فيها بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله .

ثم قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد مانع القحطاني تقريراً عن مشروعات درء أخطار السيول في مدينة عرعر والمحافظات والمراكز التابعة، موضحاً الإجراءات الاحترازية والخطط المعدة من قبل الجهات المعنية.

كما استعرض الاجتماع تقرير الدفاع المدني وأمانة المنطقة وإدارة المياه التي تشمل الرقابة وأعمال الصيانة وتصريف السيول وفحص الأنفاق والجسور إنشائياً، والتأكد من ملاءمتها للأمطار المتوقع جريانها دون التأثير عليها.

وأكد صاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية تكثيف الجهود خلال موسم الأمطار، وأن يكون الجميع على أهبة الاستعداد؛ وفق الخطط الموضوعة لكل إدارة بما يضمن سلاسة الاتصال والتنسيق الجيد بين الإدارات، بما يكفل تحقيق السلامة للجميع من خلال تنفيذ الخطط اللازمة، بالإضافة لمناقشة الحرائق وإيجاد الحلول اللازمة. ووجه سمو أمير المنطقة بسرعة إنجاز المشروعات الخاصة بذلك، وتنفيذ الخطط الفرضية ومواصلة العمل ومضاعفة الجهود .