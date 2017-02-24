أمير الرياض : المرشدون السياحيون خير من يقدم بلادنا بمنجزاتها

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الرياض – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن المرشدين السياحيين هم خير من يقدم بلادنا بمنجزاتها ومرافقها ومكتسباتها للمشاهد والزائر والمطلع .

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب رعاية سموه ، المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين الذي تنظمه الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية .

وقدم سموه شكره لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على رعايته لهذا النشاط بكل تخصص واحتراف وجهد كامل ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .من جهته أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته للمنتدى، مبيناً أن إنشاء جمعية المرشدين السياحيين إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، لهدف العمل بتخصصية وتنمية مستدامة .

وبين أن برامج الدعم الحالية للسياحة في المملكة تشكل تحدي لمجال الإرشاد السياحي الذي يتطلب زيادة في المرشدين الأكفاء ، مشيراً إلى التعاون مع جامعة أم القرى و طيبة في تهيئة مرشدين على معرفة بالتاريخ الإسلامي والمعاصر مؤكداً أن هذا العمل فخر ومتعة لعامليه .

من جهته أفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين سطام أحمد البلوي أن الإرشاد السياحي تطور على مدى 10 سنوات ويهدف المنتدى إلى رفع كفاءة المرشدين ، واستعراض عدد من التجارب الناجحة في الإرشاد السياحي محلياً ودولياً ، إلى جانب ورش عمل ودورات ولقاءات . وخلال الحفل تسلم الأمير فيصل بن بندر رخصة المرشد السياحي من الأمير سلطان بن سلمان ، كما كرم أمير الرياض المرشدين السياحين والتقط الصور التذكارية معهم .